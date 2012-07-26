〔美股业绩〕淡水河谷第二季获利剧降,中国经济放慢打压铁矿石需求

路透圣保罗7月25日电---巴西淡水河谷(VALE5.SA)(VALE.N)周三公布第二季获利剧降,因中国经济放慢导致对铁矿石的需求减少,这种影响还会波及到未来几个季度.

这家全球最大的矿产商第三季获利26.62亿美元,较上年同期大降58.7%,为2010年第一季以来最低,且不及路透调查10位分析师平均预估的29.98亿美元.

由于全球经济停滞和对金属的需求失去动能,淡水河谷令人失望的获利表现可能会持续到明年.中国在过去10年中掀起了商品市场的牛市行情并为淡水河谷带来荣景,但该国经济增长放慢,已令铁矿石价格承压,并可能导致明年全球铁矿石供应过剩.

淡水河谷的铁矿石售价为每吨103.3美元,较上年同期和今年第一季分别下跌29%和5.5%.一位纽约矿业分析师称,这种价格水准暗示淡水河谷可能以低于市场的价格向一些客户出售矿石.

第二季净营收较第一季增长7.2%至121.5亿美元,但低于分析师预估的125.96亿美元.

未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为51.19亿美元,低于路透调查分析师预估的62.65亿美元.(完)