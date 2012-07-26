《中国报摘》--金融时报7月26日

* 头版头条:

--中国总理温家宝主持召开国务院常务会议,决定扩大营业税改征增值税试点范围,研究部署进一步实施促进中部地区崛起战略.

* 其他:

--中国中小企业协会数据显示,二季度中小企业发展指数为90.3,较一季度下降2.3点,比上季度0.9点的降幅有所扩大,仍处不景气区间.中小企业状况与国民经济运行态势基本一致,但下行压力更大.

--光大银行(601818.SS)董事长唐双宁撰文称,美国金融危机是急性病,现在正缓慢复苏,但存许多不确定性;而该危机引爆的欧债危机则是癌症,是无解的慢性病,并时时急性发作,给全球经济蒙上阴影.随着欧债危机在拖延中继续挣扎,其对美国、新兴经济体及全球经济的"反向逆拉动效应"不可小觑".(完)

--整理 尹嫄婷; 审校 张喜良

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