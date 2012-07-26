《中国报摘》--金融时报7月26日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--中国总理温家宝主持召开国务院常务会议,决定扩大营业税改征增值税试点范围,研究部署进一步实施促进中部地区崛起战略.
* 其他:
--中国中小企业协会数据显示,二季度中小企业发展指数为90.3,较一季度下降2.3点,比上季度0.9点的降幅有所扩大,仍处不景气区间.中小企业状况与国民经济运行态势基本一致,但下行压力更大.
--光大银行(601818.SS)董事长唐双宁撰文称,美国金融危机是急性病,现在正缓慢复苏,但存许多不确定性;而该危机引爆的欧债危机则是癌症,是无解的慢性病,并时时急性发作,给全球经济蒙上阴影.随着欧债危机在拖延中继续挣扎,其对美国、新兴经济体及全球经济的"反向逆拉动效应"不可小觑".(完)
--整理 尹嫄婷; 审校 张喜良
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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