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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 08:11 BJT

《汇市简讯》美元/日圆仍略微偏向下行

* 美元/日圆隔夜在78.12-28交投,亚洲市场料小幅续跌

* 仍略微偏向下行,但78.00之前存在日本账户的稳健买盘

* 卖盘可能下移至78.25左右,78.24为一目均衡云区小时图底部

* 78.00下方、77.90和78.60上方参杂停止单.(完)

--编译 杜明霞;审校 吴云凌

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