《中国报摘》--中国证券报7月26日

* 头版头条:

--中国国务院常务会议决定扩大营业税改征增值税试点范围,试点将扩至京津粤深等10省市.

* 其他:

--央行,国家发改委等八部委联合发布广东省建设珠三角金融改革综合实验区总体方案,将在珠海横琴和深圳前海探索资本项目可兑换的先行试验,并将深圳保险改革试验区相关政策扩大到珠三角等.

--人保部新闻发言人尹成基表示,国内养老保险的积累资金到上半年已超过2万亿元人民币,总体而言,养老保险基金收入大于支出,当期不存在基金缺口问题.

--国家发改委学术委员会秘书长张燕生预计,十二五末中国海外直接投资(ODI)与外商直接投资(FDI)规模基本持平,甚至ODI大于FDI.

--泸天化(000912.SZ)子公司投资建设PTMEG(聚四氢呋喃)项目,总投资23.99亿元.

--据NPD DisplaySearch最新月度报告,京东方(000725.SZ)(200725.SZ)在5月超过台湾友达(2409.TW)等,成为中国电视厂商第二大面板供应商.目前京东方大尺寸液晶面板出货量已跻身全球前五位.

--工信部总工程师朱宏任指出,由于结构性问题和市场需求回落叠加,钢企要走出困境,需要控制产量,淘汰落后,进一步推动企业间的兼并重组.

--工信部通信发展司司长张峰表示,在稳投资与促消费的背景下,工信部正与其他11个部门推动"宽带中国"工程上升为国家战略.工信部近期将出台民间资本进入电信领域的试点方案.(完)

--整理 林琦; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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