〔中国房地产〕坚决防止地方"微调"放水,触碰"宏调"底线的必须叫停--新华

路透北京7月26日电---中国中央和地方在房地产调控上的"博弈"持续升级,促使国务院日前决定对房地产调控展开专项督察.新华社周三稍晚发布评论文章称,房地产市场要坚决防止"微调"放水,触碰中央调控底线、红线的必须坚决叫停.

文章表示,在稳增长基调下,必须确保流动性真正投向实体经济,并服从转方式、调结构的长远目标,坚决防止"宏调"筑坝、"微调"放水而重蹈为"保增长"而绑架房地产的覆辙,避免房地产市场来之不易的调控成果付诸东流.

"地方'微调'必须服从中央'宏调',碰触'宏调'底线、红线的,必须坚决叫停,"新华称.

新华指出,政策的持续博弈,加剧了市场波动,动摇着社会预期.专项督查的实施,传达出中央落实房地产宏观调控、坚决制止地方"微调放水"的决心.

中国中央屡次表态要加强房地产调控.国务院周二决定,从7月下旬开始对16个省(市)贯彻落实房地产市场调控开展专项督查,重点是检查住房限购措施执行情况等.[ID:nST0531787]

新一轮房地产调控以来,地方政府一直"微调"不断.根据国土资源部的最新数据,去年下半年以来,全国105个监测城市中,北京等33个城市分别从不同角度出台楼市"微调"政策,内容涉及公积金贷款额度、土地出让、普通住宅标准、税费优惠及购房补贴等,而上海、 芜湖、佛山、成都等城市因为碰到限购政策的"红线"被叫停,其余城市的"微调"仍在继续.

"在这种宏观政策调整与坚持房地产调控不放松,以及地方政府出台的微调政策不断加大的局面下,部分城市的市场预期正在出现变化,未来一段时间内,房地产市场再次进入敏感阶段,"新华社称.

虽然六七月份是楼市传统销售淡季,但降息以及房价上涨预期升温,带动刚性和改善性需求入市,让中国6月房价环比结束八连跌,初现企稳迹象. [ID:nSB1672100]

而在宏观政策层面,中央坚持房地产调控不放松的基调从未改变.4月中旬,国务院常务会议指出"坚持房地产调控政策不动摇,决不让调控出现反复";一个月后的5月中旬,国务院总理温家宝在六省经济形势座谈会上指出,要稳定房地产市场调控政策,严格实施差别化住房信贷、税收政 策和限购政策.

其它部委如国土资源部、住建部、发改委、 央行、证监会等相关部门也先后表态,重申坚持房地产调控不动摇.(完)