〔日本热股〕奥林巴斯股价开高逾6%,TERUMO将向其投资500亿日圆

标题新闻：印尼2月通胀年率升至3.83%，主要得益加工食品和生食及医疗保健价格上涨--统计局
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路透东京7月26日电---奥林巴斯(7733.T)股价周四开高6%以上,此前日本医疗设备制造商TERUMO(4543.T)宣布,将与奥林巴斯组建控股公司,后者将向奥林巴斯投资500亿日圆(6.4亿美元).
日本照相机和打印机生产商--佳能(7751.T)下跌逾10%至40个月低位,此前该公司调降全年营业利润预期13%,至3,900亿日圆(49.9亿美元).(完)
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(重发以调整表格格式) * 特朗普讲话未就刺激措施给出新细节 * 美联储官员评论引发3月升息预期 * 市场对中国数据反应不大 路透东京3月1日 - 美元周三在亚洲交易时段上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED )官员讲话引发对于本月升息的预期，盖过了美国总统特朗普讲话的影响；特朗普的讲话中 基本未就刺激政策提供细节。 美元兑日圆 报113.16，较纽约尾盘水准上涨0.35%；欧元兑美元 下滑0.1% 至1.0565。 美元指数 最新上涨0.1%，报101.45。 在备受外界期待的演说中，美国总统特朗普称他对美国移民体系全面进行改革，并誓言 为中产阶层大幅减税，但却未提供任何细节。 “没有提到减税和支出的规模和日程表。他只是重复之前说过的话，”三井住友银行首 席分析师宇野大介表示。 “因此美元可能因为失望情绪被抛售，但实际上今天上午美联储官员的一系列讲话盖过 了特朗普的影响，”他并称。 美元稍早曾上涨，因
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/3/2 7 2.35% 200 2017/3/2 14 2.50% 800