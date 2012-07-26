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货币新闻 | 2012年 7月 26日 星期四 08:30 BJT

〔日本热股〕奥林巴斯股价开高逾6%,TERUMO将向其投资500亿日圆

路透东京7月26日电---奥林巴斯(7733.T)股价周四开高6%以上,此前日本医疗设备制造商TERUMO(4543.T)宣布,将与奥林巴斯组建控股公司,后者将向奥林巴斯投资500亿日圆(6.4亿美元).

日本照相机和打印机生产商--佳能(7751.T)下跌逾10%至40个月低位,此前该公司调降全年营业利润预期13%,至3,900亿日圆(49.9亿美元).(完)

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