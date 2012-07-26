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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 08:16 BJT

〔日本股市〕盘初跟随美股道指从七周低位反弹,但压力犹存

路透东京7月26日电---日股日经指数周四盘初从七周低位反弹,跟随美国道琼工业指数的小涨走势,不过市场人士称,全球经济忧虑可能让日股依然承压.

日经指数.N225盘初升0.4%,至8,399.03点,上日跌1.4%.东证股价指数.TOPX则涨0.4%,至709.33点.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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