〔中国经济〕前五月广东省亏损企业亏损额倍增,亏损面超二成--新华

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京7月26日电---受需求不足、成本上升、融资困难等因素影响,中国出口大省--广东地区企业利润大幅下滑,1-5月亏损企业亏损额大增105.2%,企业亏损面达22.8%.
新华社援引广东省发改委报告称,由于企业对市场需求回升信心不足、亏损增加,资金、劳动力等要素出现由供不应求转向需求不足的苗头.1-5月广东规模以上工业企业利润总额下降19.2%.
而同期全国规模以上工业企业实现利润下滑2.4%.1-6月数据将于本周五公布.
该报告并显示,根据对广东省现代产业500强项目企业中的近100家企业调查,销售收入和利润双下降的企业占39%,手持订单减少的企业占47%.
报导并援引广东银行家问卷调查结果,二季度总体贷款需求指数为65.2%,为2004年调查开展以来最低点.且人力资源市场求人倍率从年初的1.16下降至6月的1.05,当前就业压力有所增大.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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