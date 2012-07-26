〔中国经济〕前五月广东省亏损企业亏损额倍增,亏损面超二成--新华

该报告并显示,根据对广东省现代产业500强项目企业中的近100家企业调查,销售收入和利润双下降的企业占39%,手持订单减少的企业占47%.

报导并援引广东银行家问卷调查结果,二季度总体贷款需求指数为65.2%,为2004年调查开展以来最低点.且人力资源市场求人倍率从年初的1.16下降至6月的1.05,当前就业压力有所增大.(完)