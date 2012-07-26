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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 08:30 BJT

〔表格〕7月21日止当周外资连续第四周卖超日本股票

路透东京7月26日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,上周外资连续第四周卖超日本股票.

外资上周卖超421亿日圆(5.382亿美元)的日本股票,之前一周为卖超1,338亿日圆日股.

日本投资者买超1,642亿日圆外国债券,此前一周为买超1.165万亿(兆)日圆.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

7月15-21日 -42.1 -18.8 +355.3

7月8-14日 -133.8 -7.3r -861.1

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

7月15-21日 -22.4 +164.2 +38.3

7月8-14日 -56.1 +1,165.0r +21.8 (完)

注:r为修正值.

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--编译 王兴亚; 审校 杜明霞

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