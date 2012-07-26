〔表格〕7月21日止当周外资连续第四周卖超日本股票

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透东京7月26日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,上周外资连续第四周卖超日本股票.
外资上周卖超421亿日圆(5.382亿美元)的日本股票,之前一周为卖超1,338亿日圆日股.
日本投资者买超1,642亿日圆外国债券,此前一周为买超1.165万亿(兆)日圆.
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:
外资在日本投资:
股市 债市 货币市场
7月15-21日 -42.1 -18.8 +355.3
7月8-14日 -133.8 -7.3r -861.1
日本在海外投资:
股市 债市 货币市场
7月15-21日 -22.4 +164.2 +38.3
7月8-14日 -56.1 +1,165.0r +21.8 (完)
注:r为修正值.
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--编译 王兴亚; 审校 杜明霞
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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