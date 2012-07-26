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市场报道 | 2012年 7月 26日 星期四 08:35 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑:0.775-0.78成为关键长期支撑区域

2356GMT

* 0.775-0.78成为关键长期支撑区域

* 日内图型显示汇价将上升,看来存在动能

* 未来几周该货币对终将继续震荡上扬

* 浏览技术图型,请点选(link.reuters.com/gyr39s) (完)

--编译 杜明霞;审校 徐文焰

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