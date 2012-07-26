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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 08:42 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆仍在近期低位上方整理,接近顶部?

2359GMT

* 欧元/日圆当前低点仍高于94.00,此处可能有障碍期权

* 95日圆处压力沉重,上日曾触及95.20的高位,随后回落,并遭遇新的抛盘打击

* 潜在阻力位仍位于一目均衡转换线,目前切入位在95.73

* 在94.00下方挂有大量停止单,若美元/日圆跌破78.00,或将推低欧元/日圆

* 市场仍极度做空,目前支撑着市场.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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