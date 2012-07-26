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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 08:37 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息7月26日

**上海证券报**

--中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)昨宣布,最近公司在中国电信2012年CDMA(码分多址)一期集采项目中获得大额订单,总金额近18亿元人民币.

--Chinajoy中国国际数码互动娱乐产业高峰论坛上发布的产业报告显示,上半年中国游戏市场实际销售收入近250亿元,同比增长18.5%.

--中国交建(601800.SS)(1800.HK)与牙买加政府签署牙买加南北高速公路BOT(建设-经营-移交)项目特许经营协议,项目总投资约7.34亿美元.

**人民日报**

--中国在夏季粮油喜获"九连丰",冬小麦实现"九连增"的喜悦背后,也面临产粮大县遭遇现实竞争压力,以及确保长期粮食安全的隐忧.

**第一财经日报**

--万达集团旗下百货业务品牌万千百货更名为万达百货.万达百货总经理丁遥指出,至年底,万达百货开业店数将达57家,全年销售额达130亿元,明年开业店数达78家,销售额增至200亿元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/尹嫄婷; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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