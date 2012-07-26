《中国报摘》--其他报纸重要消息7月26日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
**上海证券报**
--中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)昨宣布,最近公司在中国电信2012年CDMA(码分多址)一期集采项目中获得大额订单,总金额近18亿元人民币.
--Chinajoy中国国际数码互动娱乐产业高峰论坛上发布的产业报告显示,上半年中国游戏市场实际销售收入近250亿元,同比增长18.5%.
--中国交建(601800.SS)(1800.HK)与牙买加政府签署牙买加南北高速公路BOT(建设-经营-移交)项目特许经营协议,项目总投资约7.34亿美元.
**人民日报**
--中国在夏季粮油喜获"九连丰",冬小麦实现"九连增"的喜悦背后,也面临产粮大县遭遇现实竞争压力,以及确保长期粮食安全的隐忧.
**第一财经日报**
--万达集团旗下百货业务品牌万千百货更名为万达百货.万达百货总经理丁遥指出,至年底,万达百货开业店数将达57家,全年销售额达130亿元,明年开业店数达78家,销售额增至200亿元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 林琦/尹嫄婷; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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