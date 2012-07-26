《全球重要经济事件一览表》--7月26日-8月2日

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月26日(四)

华盛顿--美国财政部长盖特纳就金融稳定监督委员会(Financial Stability Oversight Council)向国会提交的年度报告发表证词(1400).

伦敦--欧洲央行总裁德拉吉在全球投资会议期间参与"国际央行远景(International Central Bank Perspective)"小组讨论(1015).

法兰克福--欧洲央行发表欧元区货币状况报告(0800).

东京--日本央行总裁白川方明在日本期货业协会举办的会议上发表讲话.

巴黎--法国上议院就修改后的2012年预算案进行辩论(最后一天).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(最后一天).

惠灵顿--新西兰央行宣布利率决定.

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)预算会议.

伦敦--英国央行总裁金恩出席全球投资会议(0945).

华盛顿--美国商品期货交易委员会(CFTC)举行技术顾问委员会紧急会议,此前期货经纪商百利金融集团侵占数百万美元客户资金.

华盛顿--美国财政部负责国内金融市场的助理部长米勒(Mary Miller)在"引导全球金融版图转型变化"的会议上发表演讲,该会议由布雷顿森林委员会(Bretton Woods Committee)、德勤和马里兰大学史密斯商学院举办(1715).

7月27日(五)

雅典--希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)会见三家国际贷款机构的代表(0800).

7月30日(一)

暂无重要经济事件.

7月31日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行利率会议(第一天).

布加勒斯特--国际货币基金组织(IMF)开始对罗马尼亚的50亿欧元救助案进行为期两周的审查.

8月1日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会公布利率决议(1815).

伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至8月2日).

8月2日(四)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议(0700),随后发表利率声明(1145)和举行记者会(1230).

伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(最后一日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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