《全球重要经济事件一览表》--7月26日-8月2日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(除特别说明外,均为GMT时间)
7月26日(四)
华盛顿--美国财政部长盖特纳就金融稳定监督委员会(Financial Stability Oversight Council)向国会提交的年度报告发表证词(1400).
伦敦--欧洲央行总裁德拉吉在全球投资会议期间参与"国际央行远景(International Central Bank Perspective)"小组讨论(1015).
法兰克福--欧洲央行发表欧元区货币状况报告(0800).
东京--日本央行总裁白川方明在日本期货业协会举办的会议上发表讲话.
巴黎--法国上议院就修改后的2012年预算案进行辩论(最后一天).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(最后一天).
惠灵顿--新西兰央行宣布利率决定.
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)预算会议.
伦敦--英国央行总裁金恩出席全球投资会议(0945).
华盛顿--美国商品期货交易委员会(CFTC)举行技术顾问委员会紧急会议,此前期货经纪商百利金融集团侵占数百万美元客户资金.
华盛顿--美国财政部负责国内金融市场的助理部长米勒(Mary Miller)在"引导全球金融版图转型变化"的会议上发表演讲,该会议由布雷顿森林委员会(Bretton Woods Committee)、德勤和马里兰大学史密斯商学院举办(1715).
7月27日(五)
雅典--希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)会见三家国际贷款机构的代表(0800).
7月30日(一)
暂无重要经济事件.
7月31日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行利率会议(第一天).
布加勒斯特--国际货币基金组织(IMF)开始对罗马尼亚的50亿欧元救助案进行为期两周的审查.
8月1日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会公布利率决议(1815).
伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至8月2日).
8月2日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议(0700),随后发表利率声明(1145)和举行记者会(1230).
伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(最后一日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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