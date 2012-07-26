〔芝加哥期市〕美国大豆期货跌逾1%,回吐上日部分强劲涨幅

路透悉尼7月26日电---美国大豆期货周四挫跌逾1%,回吐上日部分涨幅,当时谷物期货摆脱数日跌势反弹,因交易商再度开始担忧供应可能吃紧.

玉米和小麦期货在上日录得可观涨幅后也回落.小麦上日回涨升向四年高位.

芝加哥期货交易所(CBOT)-12月玉米合约CZ2跌0.60%,至每蒲式耳7.83-1/4美元,回吐上日的部分涨幅,上日新作玉米期货升1.25%.