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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 09:05 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--7月26日-8月2日

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月26日(四)

法兰克福--欧洲央行公布欧元区货币发展(0800).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(最后一日).

开罗--埃及央行货币政策会议.

马尼拉--菲律宾央行宣布利率决定.

安卡拉--土耳其央行公布季度通胀报告,及7月19日货币政策会议纪录.

摩尔多瓦CHISINAU--摩尔多瓦央行货币政策会议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)新加坡会议(最后一日).

7月27日(五)

波哥大--哥伦比亚央行召开议息会议.

布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月报最终版本.

7月30日(一)

卢安达--安哥拉央行公布利率决议(1000).

波哥大--哥伦比亚和哥斯达黎加展开双边自由贸易协议第一轮协商,分别由两国贸易部长Sergio Diaz-Granados与Anabel Gonzalez率团出席.

圣地亚哥--智利央行公布7月利率决策会议记录(1230).

7月31日(二)

孟买--印度央行公布2012-13年度货币政策季度中期回顾(0530).

布加勒斯特--国际货币基金组织(IMF)开始对罗马尼亚的50亿欧元救助案进行为期两周的审查.

8月1日(三)

暂无重要事件预告.

8月2日(四)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议(0700),随后宣布利率决议(1145)并召开新闻发布会(1230).

布拉格--捷克央行举行货币政策会议.

布加勒斯特--罗马尼亚央行就货币政策召开理事会会议.

坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼; 审校 王兴亚

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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