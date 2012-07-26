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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 09:01 BJT

《汇市简讯》据传欧元/美元有逢高卖兴,1.2150/1.2200之间挂有卖单

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* 据传欧元/美元在1.2150/1.2200之间有不少卖单

* 分析师指出欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼的言论不太可能导致近期行动

* 时线图显示支撑位为1.2110/15,突破该水位将瞄准1.2080.(完)

--编译 石冠兰;审校 徐文焰

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