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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 08:55 BJT

〔韩国汇市〕韩元/美元早盘上升,受美国企业财报强劲等支撑

路透首尔7月26日电---韩国韩元兑美元KRW=周四盘初走升,因传言称欧元区可能采取更多积极举措应对主权债务危机,而且昨日美国企业发布的业绩强劲.

0027GMT,韩元/美元KRW=KFTC报1,148.6韩元,周三本地市场收报1,151.2.

韩国综合股价指数.KS11微升0.1%至1,770.82.

9月三年期韩债期货KTBc1微降0.01点至106.27.

0027 GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,148.6 1,151.2

日圆/韩元JPYKRW=R 14.6992/7134 14.7028/225

韩国公债期货KTBc1* 106.27 106.28

韩国综合股价指数.KS11 1,770.82 1,769.31

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 徐文焰;审校 张若琪

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