联合国难民署：土耳其将继续向叙难民开放边境

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦7月25日电---联合国难民署发言人Sybella Wilkes周三称，土耳其将关闭与叙利亚的商业运输往来，仍允许叙利亚难民通过边境。
“我们得到承诺，边境仍向难民敞开。我们从土耳其政府得到的消息是，边境的双向商业运输往来将关闭，”Wilkes对路透表示。
她补充称，夜间有约300名叙利亚难民从边境进入土耳其，一些人通过非正式的口岸入境。
“土耳其政府仍欢迎难民入境，并提供保护。”
早些时候，土耳其海关和贸易部一名官员曾告知路透，因安全形势恶化，周三起土耳其将关闭与叙利亚的所有边境口岸。
自16个月前叙利亚危机爆发以来，共有约12万叙利亚难民在联合国难民署登记，其中伊拉克有7,490人，约旦36,323人，黎巴嫩31,004人，土耳其43,387人。
过去几周，每天逃往约旦的叙利亚难民人数上升一倍至1,200-1,300人。（完）
--编译：李富强 发稿：程芳
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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