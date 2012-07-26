〔基金产业〕6月美国货币市场基金欧元区风险敞口降至2006年来最低

路透纽约7月25日电---惠誉周三发布报告称,最大的美国货币市场基金都将欧元区风险敞口降到了2006年以来最低,因对西班牙需要全面抒困的忧虑加剧.

惠誉追踪的前10大货币市场基金,将欧元区债券在总资产中的比重在6月降到了8%.

这是惠誉2006年末开始监控这些基金持仓情况以来的最低水平.

这些货币市场基金的6月欧元区债券持仓较5月下降33%,"既是因为目前的风险厌恶情绪,也是因为部分欧洲银行及其监管者对使用这种可能不稳定的融资形式更加谨慎."惠誉宏观信贷研究部董事总经理Robert Grossman称.

截至6月末,这10大货币市场基金总计拥有6,140亿美元资产,约占美国货币市场基金资产总额的四分之一.

这些大基金6月将对荷兰的持仓比例缩减41%,法国和德国各下调28%和26%.

在不断缩减欧元区风险敞口的同时,这些基金也在增加对其它金融更安全地区的投资.

6月他们对北欧地区的配置增加了15%.

在此期间,对日本银行业的配置增加了11%,对美国短期公债和机构债的持仓比例连续第五个月超过20%,惠誉称这是"又一个风险厌恶迹象".(完)