〔基金产业〕6月美国货币市场基金欧元区风险敞口降至2006年来最低

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透纽约7月25日电---惠誉周三发布报告称,最大的美国货币市场基金都将欧元区风险敞口降到了2006年以来最低,因对西班牙需要全面抒困的忧虑加剧.
惠誉追踪的前10大货币市场基金,将欧元区债券在总资产中的比重在6月降到了8%.
这是惠誉2006年末开始监控这些基金持仓情况以来的最低水平.
这些货币市场基金的6月欧元区债券持仓较5月下降33%,"既是因为目前的风险厌恶情绪,也是因为部分欧洲银行及其监管者对使用这种可能不稳定的融资形式更加谨慎."惠誉宏观信贷研究部董事总经理Robert Grossman称.
截至6月末,这10大货币市场基金总计拥有6,140亿美元资产,约占美国货币市场基金资产总额的四分之一.
这些大基金6月将对荷兰的持仓比例缩减41%,法国和德国各下调28%和26%.
在不断缩减欧元区风险敞口的同时,这些基金也在增加对其它金融更安全地区的投资.
6月他们对北欧地区的配置增加了15%.
在此期间,对日本银行业的配置增加了11%,对美国短期公债和机构债的持仓比例连续第五个月超过20%,惠誉称这是"又一个风险厌恶迹象".(完)
--编译 程琳;审校 孙茉莉
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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