版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 09:10 BJT

〔全球金市〕黄金下跌,上日受欧洲央行刺激言论提振大涨

路透新加坡7月26日电---黄金周四小幅下跌,因欧元回落.昨日对欧洲央行可能考虑提高欧洲纾困基金能力的预期提振欧元上涨,金价也触及三周高位.

截至0028GMT,现货金XAU=小跌0.2%至每盎司1,601.21美元,周三大涨近1.5%,录得6月末以来最大单日涨幅.

美国黄金期货GCQ2下跌近0.5%,至每盎司1,600.40美元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐