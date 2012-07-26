版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 09:41 BJT

《汇市简讯》美元/日圆一度跌至78.05,但日本买盘稳固提供支撑

0122GMT

* 美元/日圆一度跌至78.05,但获得稳固买盘支撑

* 美元/日圆持稳,在78.00-25区间内徘徊

* 在78.00下方仍挂有停止单,尤其是在77.90下方和77.50-60

* 上档挂有卖单,但在78.60上方混杂有部分停止单.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐