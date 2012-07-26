〔路透调查〕新西兰央行2013年上半年很可能会谨慎开启加息

路透惠灵顿7月26日电---周四公布的一项路透调查显示,新西兰央行明年上半年很可能会谨慎开启加息.

新西兰央行(RBNZ)稍早一如预期维持指标利率(OCR)在纪录低位2.5%不变,并称鉴于欧元区情势可能进一步恶化下,经济成长料温和,通胀料受限,这样的政策决定适当.

分析师称,最新的简短声明大致呼应了6月的货币政策声明,新西兰央行在6月声明中对批发利率的预估指向将从明年中期开始收紧政策.

"这暗示新西兰央行持续预计在明年中期前不会收紧政策,我们也认同这一预估,"德意志银行首席经济学家Darren Gibbs称.

所有受访者均维持之前对新西兰央行下一步行动的预估,17名受访者中有八名预计,该央行将于明年第一季首度升息,七名预计于明年6月或7月升息,两名预计在2014年.

至少短期来看,新西兰央行政策的关键驱动力可能是全球前景,而不是国内物价压力的上升.

Gibbs称,"至少今年,海外情势发展导致新西兰利率下调的可能性,仍可能高于国内情势发展促使利率上调的可能性."

基于利率互换的金融市场定价反映了全球风险,而且预示新西兰央行在9月声明中降息的机率为37%,但预计未来12个月仅将降息13个基点.(完)