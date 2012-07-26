〔路透调查〕新西兰央行2013年上半年很可能会谨慎开启加息

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透惠灵顿7月26日电---周四公布的一项路透调查显示,新西兰央行明年上半年很可能会谨慎开启加息.
新西兰央行(RBNZ)稍早一如预期维持指标利率(OCR)在纪录低位2.5%不变,并称鉴于欧元区情势可能进一步恶化下,经济成长料温和,通胀料受限,这样的政策决定适当.
分析师称,最新的简短声明大致呼应了6月的货币政策声明,新西兰央行在6月声明中对批发利率的预估指向将从明年中期开始收紧政策.
"这暗示新西兰央行持续预计在明年中期前不会收紧政策,我们也认同这一预估,"德意志银行首席经济学家Darren Gibbs称.
所有受访者均维持之前对新西兰央行下一步行动的预估,17名受访者中有八名预计,该央行将于明年第一季首度升息,七名预计于明年6月或7月升息,两名预计在2014年.
至少短期来看,新西兰央行政策的关键驱动力可能是全球前景,而不是国内物价压力的上升.
Gibbs称,"至少今年,海外情势发展导致新西兰利率下调的可能性,仍可能高于国内情势发展促使利率上调的可能性."
基于利率互换的金融市场定价反映了全球风险,而且预示新西兰央行在9月声明中降息的机率为37%,但预计未来12个月仅将降息13个基点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 戴素萍
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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