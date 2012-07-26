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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 09:52 BJT

〔金属期市〕LME期铜受欧元反弹带动持稳,上日触及一个月低位

路透新加坡7月26日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周四持稳,从上日曾触及的一个月低位反弹,得益于欧元回升,此前一位欧洲货币政策官员暗示,欧洲纾困基金将获得更大火力.

0105GMT,LME三个月期铜CMCU3微涨0.09%,报每吨7,453美元,该期约前一交易日触及每吨7,344.25美元的一个月最低水准.期铜已较2月触及的今年高位回落15%,年初以来累计下滑约2%.

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