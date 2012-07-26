更正:〔东京汇市〕欧元走软,部分回吐上日因空头回补而录得的升幅

(更正:因译文有误,内文第二段改为"欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼",非"诺亚")

* 欧元在1.2184附近面临短期阻力

* 美元/日圆走低,日本进口商需求或提供支撑

* 下周美联储会议前美元升幅或有限

路透新加坡7月26日电---欧元周四略走软,部分回吐上日因空头回补而录得的升幅;欧元前景黯淡,因对西班牙债务问题的忧虑持续.

欧元周三上涨,此前欧洲央行(ECB)管理委员会成员诺沃特尼表示,支持欧洲救助基金获得银行业务牌照的论点是有根据的,这将扩充该基金抗击危机的火力.[ID:nSB1686884]

但欧洲央行总裁德拉吉给该设想泼冷水,与此同时,诸多法律问题恐将阻碍欧洲央行允许其欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)涉足流动性业务.

"现实情况是,欧洲央行在是否向ESM颁发银行牌照的问题上仍分歧严重,"法国农业信贷银行驻香港全球外汇策略师Mitul Kotecha表示.

"我认为,这件事要是能引发欧元反弹的话,可能只是昙花一现.我预料欧元难以持续上涨."

欧元兑美元EUR=下跌0.2%至1.2137,脱离上日所及1.2170附近的盘中高位.

一驻东京大型日资银行的交易商表示,欧元兑美元可能在1.2184附近面临进一步的阻力,该水准是日线图一目均衡转换线的切入位.一目均衡图表是市场青睐的技术分析工具.

该水准也是欧元兑美元从7月19日高位1.2325跌至本周稍早在电子交易平台EBS上所及两年低点1.2042这波跌势的50%回档位.

欧元的市场人气仍然偏空,因西班牙借贷成本不断上升,激起该国将需要全面救助的担忧.

西班牙10年期公债收益率(殖利率)ES10YT=TWEB周三跌至7.40%附近,但仍处于被认为难以为继的水准,距离此前创下的欧元问世以来最高点7.75%不远.

欧元在切入位约为1.2025美元的200个月移动均线寻获支撑.若跌破该水准以及重要心理位1.20,或开始下测2010年6月低位约1.1875.

**关注美联储会议**

法国农业信贷银行的Kotecha说,虽然欧元可能难以上行,但在美国联邦储备理事会(美联储,FED)下周会议前,兑美元的跌势或许有限.

"鉴于美联储下周会议或采取行动的预期增强,我认为美元将很难录得涨幅,"Kotecha说.

美元指数.DXY报83.66,距离本周初所及的两年高位84.10并不远.

美元兑日圆JPY=守稳在78.13日圆,接近本周曾触及的七周低位77.94.

东京一位日系银行交易员说,78.00日圆下方可能就会浮现日本进口商的美元需求,帮助支撑美元.

另外,近来市场谨慎提防日本的日圆卖盘干预,这种戒慎心理也支撑美元.有些交易员称跌破78.00日圆将加剧市场不安.(完)

--编译 石冠兰/肖群英/王翔琼/王兴亚/李婷仪;审校 程琳/艾茂林/张明钧

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