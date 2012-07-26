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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 10:02 BJT

〔中国新债〕长江三峡集团下周四将发行50亿元中期票据,期限五年

路透北京7月26日电---中国长江三峡集团公司周四公告称,将于下周四(8月2日)在银行间
债市簿记建档发行50亿元人民币中期票据,期限五年.
  
  长江三峡集团是以大型水电开发和运营为主的清洁能源公司,旗下包括上市公司长江电力(600900.SS).

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商   主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
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 长江三峡集团   300      50      5    8/2簿记建档    农业银行     AAA       8/3        8/6
                                                     中信证券
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯

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