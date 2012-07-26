〔中国新债〕长江三峡集团下周四将发行50亿元中期票据,期限五年

路透北京7月26日电---中国长江三峡集团公司周四公告称,将于下周四(8月2日)在银行间 债市簿记建档发行50亿元人民币中期票据,期限五年. 长江三峡集团是以大型水电开发和运营为主的清洁能源公司,旗下包括上市公司长江电力( 600900.SS ). 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 长江三峡集团 300 50 5 8/2簿记建档 农业银行 AAA 8/3 8/6 中信证券 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) --发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯