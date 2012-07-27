版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 27日 星期五 08:17 BJT

****主要国家经济指标预测--7月27日****

路透7月27日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------------------------------------------------

7月26日-30日

0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 7月 -- 持平

(较上年同期) -- -1.8%

7月27日

0000 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月初值 +0.4% -0.1%

(较上年同期) +1.7% +1.7%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.4% -0.2%

(较上年同期) +1.9% +2.0%

0645 法国消费者信心 7月 90 90

0700 瑞士KOF领先指标 7月 1.25 1.16

0800 意大利企业信心 7月 88.4 88.9

1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季初值 +1.5% +1.9%

GDP隐性平减指数 +1.6% +2.0%

最终销售 +1.4% +1.8%

个人消费支出(PCE)物价指数 +0.8% +2.6%

核心PCE物价指数 +1.9% +2.3%

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 7月终值 72.0 72.0

现况指数 83.0 83.2

预期指数 64.8 64.8

1430 美国ECRI一周领先指标 7月20日当周 -- 121.9

1500 加拿大预算(亿加元) 5月 -- 赤字90.3

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

---------------------------------------------------------------------------

0600 德国GfK消费者信心指数 8月 5.9 5.8

0600 德国进口物价(较前月) 6月 -1.5% -0.8%

(较上年同期) +1.3% +2.0%

0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 6月 +3.2% +2.9%

民间贷款 -0.2% -0.2%

M3三个月移动平均 +3.0% --

0800 意大利零售销售(较前月) 5月 -0.2% --

(较上年同期) -2.0% --

0800 意大利薪资(较前月) 6月 +0.2% --

(较上年同期) +1.5% --

-- 美国建筑许可年率(万户) 6月修正值 76 --

1230 美国耐久财(耐用品)订单 6月 +1.6% +0.4%

扣除运输的耐久财订单 -1.1% 持平

扣除国防的耐久财订单 -0.7% +0.4%

扣除飞机的非国防资本财订单 -1.4% +0.6%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月21日当周 35.3 38

初请失业金人数四周均值(万人) 36.7 --

续请失业金人数(万人) 7月14日当周 328.7 331

1400 美国成屋待完成销售(较前月) 6月 -1.4% +0.2%

1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数 7月 5 --

2300 韩国经常帐(亿美元) 6月 36.8 --

2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 6月 -0.2% --

全国核心CPI(较上年同期) -0.2% 持平

东京地区CPI(较上年同期) 7月 -0.8% --

东京地区核心CPI(较上年同期) -0.6% -0.7%

2350 日本零售销售(较上年同期) 6月 +0.2% +1.2%(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐