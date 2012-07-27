主要国家经济指标预测--7月27日****

中国财政：支出结构固化弊端愈发明显，需从决策、制度、技术分别施策--专家
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
路透7月27日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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7月26日-30日
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 7月 -- 持平
(较上年同期) -- -1.8%
7月27日
0000 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月初值 +0.4% -0.1%
(较上年同期) +1.7% +1.7%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.4% -0.2%
(较上年同期) +1.9% +2.0%
0645 法国消费者信心 7月 90 90
0700 瑞士KOF领先指标 7月 1.25 1.16
0800 意大利企业信心 7月 88.4 88.9
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季初值 +1.5% +1.9%
GDP隐性平减指数 +1.6% +2.0%
最终销售 +1.4% +1.8%
个人消费支出(PCE)物价指数 +0.8% +2.6%
核心PCE物价指数 +1.9% +2.3%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 7月终值 72.0 72.0
现况指数 83.0 83.2
预期指数 64.8 64.8
1430 美国ECRI一周领先指标 7月20日当周 -- 121.9
1500 加拿大预算(亿加元) 5月 -- 赤字90.3
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0600 德国GfK消费者信心指数 8月 5.9 5.8
0600 德国进口物价(较前月) 6月 -1.5% -0.8%
(较上年同期) +1.3% +2.0%
0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 6月 +3.2% +2.9%
民间贷款 -0.2% -0.2%
M3三个月移动平均 +3.0% --
0800 意大利零售销售(较前月) 5月 -0.2% --
(较上年同期) -2.0% --
0800 意大利薪资(较前月) 6月 +0.2% --
(较上年同期) +1.5% --
-- 美国建筑许可年率(万户) 6月修正值 76 --
1230 美国耐久财(耐用品)订单 6月 +1.6% +0.4%
扣除运输的耐久财订单 -1.1% 持平
扣除国防的耐久财订单 -0.7% +0.4%
扣除飞机的非国防资本财订单 -1.4% +0.6%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月21日当周 35.3 38
初请失业金人数四周均值(万人) 36.7 --
续请失业金人数(万人) 7月14日当周 328.7 331
1400 美国成屋待完成销售(较前月) 6月 -1.4% +0.2%
1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数 7月 5 --
2300 韩国经常帐(亿美元) 6月 36.8 --
2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 6月 -0.2% --
全国核心CPI(较上年同期) -0.2% 持平
东京地区CPI(较上年同期) 7月 -0.8% --
东京地区核心CPI(较上年同期) -0.6% -0.7%
2350 日本零售销售(较上年同期) 6月 +0.2% +1.2%(完)
--编译 兰秀娟;审校 张荻
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
路透上海2月20日 - 中国银行间资金市场周一早盘大行融出减少，机构轧平头寸仍显不 易，非银机构拆入资金价格攀高。交易人士表示，不排除前期TLF到期滞后效应显现，致流 动性延续上周紧势，但央行公开市场连续第三日净投放，规模达千亿稍安抚市场情绪。 上海一银行交易员称， 资金面“跟上周五差不多，还是紧，大行也都开始借了。” 他并表示，不过央行已经持续投放，今天净投放规模也不小，感觉大家心态也还可以， 头寸到临近中午也差不多都能平，部分仍有缺口的质押信用债的非银类机构其实可以借到， 但是就是价格问题，可以等到下午再看看情况。 央行公开市场今日进行1,700亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天600亿 元，28天400亿元。据此计算，今日将净投放1,000亿元。另外，19日还有535亿元的中期借 贷便利(MLF)到期，也顺延至今日。 “上周四开始大行就出的少了，现在隔夜、七天基本都借不到，七天(价格)说要到4%， ”北京一券商交易员透露，TLF到期可能有点时滞效应，再加上今天还有MLF到期，不过也没
路透上海2月20日 - 中国银行间债市周一早盘延续暖势，现券收益率开盘即下行3-4个bp，10年国债期货主力合约涨幅一度接近0.5%。交易员称，从央行最新发布的货币政策报告来看，尽管金融去杠杆压力仍在，但定调稳健中性并未进一步收紧，债市短期反响稍偏乐观，长期则仍面临不确定性。