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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 10:24 BJT

〔日本债市〕10年期日债收益率走高,今日稍后将标售20年期公债

路透东京7月26日电---日本公债收益率(殖利率)周四小幅升高,10年期公债收益率脱离本周触及的九年低位,因投资者在今日稍后标售20年期公债前预留空间.

10年期公债收益率JP10YTN=JBTC升高1个基点至0.73%,脱离周三水位,上日该收益率追平本周初所及九年低点.

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