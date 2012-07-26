〔中国新债〕国开行下周二将第二次增发28-32期固息债,总额至多300亿元

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京7月26日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将于下周二(31日)对今年第28-32期五期固息债(市场戏称"福娃债")第二次增发,期限包含一年、三年、五年、七年和10年,总额至多300亿元人民币.
刊登在中国债券信息网的公告显示,其中一年、三年期增发量各不超过50亿元,五年期不超过60亿元,七年和10年期各不超过70亿元.
本次增发债中,一、三、五、10年期债券将采用单一价格(荷兰式)招标方式,第31期即七年期债券,将采用多种价格(美国式)招标方式.增发债券上市后同对应的原债券合并交易.
国开行7月3日招标发行的一、三、五、七和10年固息金融债,中标利率分别为2.93%、3.39%、3.75%、3.9702%和4.06%.国开行当时并公告称,本次招标后,国开行将隔周对首次发行的以上各品种进行增发,一般以三个月为一个周期,每次每品种发行量视市场情况进行调整,每品种募集总量约300-400亿元.
本次招标为国开行今年第28期至32期金融债的第二次增发债.具体条款如下:
第28-32期增发债
---------------------------------------------------------
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
发行总量 一、三年期各不超50亿元,五年不超60亿元,
七年和10年各不超70亿元
票面利率 2.93%、3.39%、3.75%、3.9702%和4.06%
招标时间 7月31日9:30-10:30(一、三、五年期)
7月31日9:30-11:10(七、10年期)
招标方式 一、三、五、10年期单一价格(荷兰式),七年期多种价格(美国式)
缴款日 8月6日
起息日 7月9日
分销期 8月1日-6日
上市日 一年期为8月8日;三至10年期为8月10日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------------
国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)