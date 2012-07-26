〔伦敦奥运〕中国体操老将滕海滨因伤退赛

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦7月25日电---伦敦奥运会体操项目主办方周三称，中国的前奥运会鞍马项目冠军滕海滨因为小臂伤势恶化，已经推出了本届奥运会。
“中国男子体操选手滕海滨因伤（左小臂肌肉撕裂）退出了本届奥运会，”一位国际体操联合会（FIG）发言人在发给路透的声明中这样写道。
“滕海滨将由郭伟阳接替。FIG已经批准了这次换人。”
据中国官方媒体报导，在为本届奥运会做准备的北爱尔兰训练营中，滕海滨弄伤了自己的小臂。
滕海滨在2004年雅典的奥运会上摘得金牌，并且在2003、2010和2011的世锦赛上帮助中国队拿到男子团体冠军。他还在2003年夺得了世锦赛鞍马冠军。
据新华社报导，在得知自己的奥运梦破裂后，滕海滨放声大哭。
“在伦敦奥运会上带伤争夺团体金牌，确实是个挑战；但是，我从未对中国队丧失过信心，”新华社引述滕海滨的话。
中国队主教练黄玉斌说：“一旦坏事开始发生，其他的事也变得更加困难了。”
“现在，我对伦敦奥运会忧心忡忡。”
在北京的奥运会上，中国男子体操队拿到了体操项目八枚金牌中的七枚。但是，他们想要在伦敦重演辉煌的可能性已经越来越小了。（完）
--编译：林秀峰 发稿：王燕焜
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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