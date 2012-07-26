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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 10:58 BJT

〔澳新汇市〕澳元及新西兰元守住升幅,新西兰央行按预期维持利率不变

路透惠灵顿/悉尼7月26日电---澳元及新西兰元周四守住隔夜升幅,因寄望美国出台更多刺激举措来支撑成长及欧元区释出更多新政措施防止欧债危机恶化,但人气仍疲弱.

新西兰元兑美元NZD=D4升至0.7912美元,纽约尾盘报0.7885.新西兰央行维持利率在2.5%的纪录低位之后,新西兰元一度触及0.7915高点.市场报价已体现降息机率较低.

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