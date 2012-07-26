〔中国金融〕浦发银行回应赛维"坏账门",银行业不良贷款剧增风险加大

* 浦发回应江西赛维"坏账门",称敞口仅2亿多

* 经济下行,银行不良贷款反弹压力大

* 赛维5亿元信托贷款获政府偿付承诺

* 银行贷款获政府兜底可能性几无

路透北京7月26日电---中国光伏企业--江西赛维LDK太阳能LDK.N债务危机事件引发广泛关注,相关授信银行亦受到波及.上海浦东发展银行(600000.SS)日前正式回应有关赛维"坏账门"称,其对赛维授信敞口实为2.52亿元人民币,与此前媒体报导的"15亿元或成坏账"差距颇大,且迄今还本付息正常.

不过,随着中国经济持续下行,银行业已开始品尝前期大规模放贷的苦果.地方政府虽仍扮演着"终极救援团"的角色,只是相比银行贷款,他们更愿意优先偿还公开发售的债权类投资产品,商业银行不良贷款大幅上升的风险日益加剧.

浦发银行在其官方微博称,该行目前在自营业务中对赛维系企业的授信只涉及一家,即:对赛维LDK太阳能高科技(合肥)有限公司贸易融资业务授信敞口2.52亿元,由其母公司提供担保.迄今相关业务还本付息正常.

"目前行业一年盈利和存量拨备提供的对不良贷款的吸纳能力在5个百分点,但宏观经济持续减速和资产价格泡沫破裂带来的系统性冲击仍是中国银行业不能承受之重."光大证券银行业分析师沈维称.

他并指出,局部地区不良率攀升,经济下行中不良反弹压力大.6月末,温州银行业不良率较年初上升1.33个百分点至2.69%.从温州的情况看,银行不良贷款率的变化趋势往往是非线性的,可能在某个时段陡峭增加.

上海一位不具名的分析师表示,现在银行人员对风险也很敏感,因为出了坏账从信贷员到行长不但要专职清收,还要降级减薪.所以主要还是看系统性风险,周期性行业如果出系统性风险就没办法了,"如果经济下半年能稳住那应该是点状的违约,否则可能就是比较多了."

**"政府兜底"能管多少?**

本轮周期内,地方政府屡次临危化解辖区企业的债务危机,化险为夷的同时也令投资者对这种非市场手段又爱又恨.

先有山东海龙(000677.SZ)破产案中政府为其短融券买单,而坐视银行贷款归还无望.现在,江西新余市政府答应为赛维LDK的5亿元信托贷款兜底,而对于银行贷款则恐怕仍是"有心无力".

"大家都寄希望政府,但靠不靠的住就不知道了."上述上海分析师表示,"主要我们的经济还没走过一个完整的周期,大家也不知道到底会差成什么样."

7月12日召开的新余市八届人大常委会第七次会议,审议通过了市政府关于将江西赛维LDK公司向华融国际信托有限责任公司偿还信托贷款的缺口资金纳入同期年度财政预算的议案.该信托贷款本金是5亿元.

中信证券最新发布的信用产品周报认为,地方政府为城投企业或国企债务兜底的事件并不少见,但此次新余市人大的议案,将政府兜底的范畴拓展到了民营企业,这也再度强化了市场的道德风险预期.在地方政府的支持下,三月后到期的11江西赛维CP001的显性违约的可能性仍然不大.[ID:nSB1680830]

本地媒体稍早报导,在江西新余市政府决定将赛维LDK偿还信托贷款缺口由财政来偿还后,新余市副市长贺为华近日强调,来自政府的资金支持需要赛维的资产做抵押,而且企业运营不能靠政府,新余市政府的原则是"不担保,不入股,不还债."[ID:nSB1673840](完)