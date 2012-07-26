朝鲜官媒证实金正恩已结婚

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译)
路透首尔7月25日电--朝鲜国有媒体周三报导称，朝鲜新任领导人金正恩已经结婚，这也结束了外界对金正恩与近期陪其出席各场合女子关系的猜测。
两周前，金正恩与这名女子一起出现在一场大型演出活动上，关于这名女子身份的猜测开始传出。
韩国世宗研究院(Sejong Institute)资深研究员郑相昌(Cheong Seong-chang)表示：“金正恩的行为似乎给那些希望改变的年轻人，尤其是年轻女性留下了好印象，但会让那些保守的朝鲜人感到不舒服。”
“尽管金正恩依然是一人专政，但相比金正恩时代，预计他对文化将采取更为开放的态度。”
朝鲜国有电视台称金正恩的妻子名叫李雪主(Ri Sol-ju)，但没有提到两人的结婚时间。
韩国联合通讯社(Yonhap News Agency)援引消息人士的话报导称，李雪主是一名艺人，并在结婚前接受了大约六个月的礼仪培训。
美国国务院发言人纽兰(Victoria Nuland)对记者表示，美国官员已知晓此事，但称关注焦点应放在朝鲜长期受苦的人民身上。
她说：“我们首先要关心的是朝鲜人民，我们希望他们的境况能有所改善，也希望朝鲜民主主义人民共和国新领导层能就开放朝鲜、为人民提供更多东西作出正确选择。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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