黑客专家发现攻击Android手机的新方法

(本文由路透中文网编译提供)

路透拉斯维加斯7月25日电---黑客(骇客)专家周三展示了攻击Android智能手机的方法，他们表示这些方法几乎对所有搭载Android的手机都有效，尽管谷歌(GOOG.O)最近一直在努力增强防护。

专家在拉斯维加斯的Black Hat黑客会议上展示了攻击Android手机的过程，与会者约6,500人，为企业和政府的科技安全工作人员。

“谷歌有所进步，但是恶意软件开发者也在进步，”Trustwave旗下SpiderLabs的Sean Schulte表示。

谷歌发言人Gina Scigliano拒绝就安全担忧或该研究给予置评。

Accuvant研究员Charlie Miller展示了如何利用Android的新功能--近距离无线通讯技术对Android手机进行攻击。

Miller称，他发现了如何开发出邮票大小的装置，可以放在不显眼的位置，比如饭店收银台的旁边。当Android用户走过时，手机可能中毒。（完）