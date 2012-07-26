〔中国债市动态〕现券收益率盘整,多空力量均衡市场缺乏明显方向

路透上海7月26日电---中国银行间债市现券收益率周四早间盘整.投资者对下半年经济走势看法分歧,"摸不到头脑"的市场只能微幅震荡中等待方向.而今日央行虽进行了逆回购操作,但资金成本仍偏高抑制债市表现.

业内人士表示,政策刺激力度低于预期,且经济显示出下滑缓解征兆,令债市空方预期经济将触底反弹;而内外需均不振,经济仍面临去库存压力,因此做多方预计经济未必反弹而是走出"L"型.多空博弈下,市场反而显得平衡.

"今天市场很平衡,做多做空的都有,没有哪边力量特别强的.关键是对基本面的预测有分歧,多方认为经济走势是正常的"L"型,空方认为是李宁商标的"L"型,中间拱起来."北京一银行交易员称.

他并表示,虽然央行逆回购释放资金,令流动性得以缓解.但逆回购利率仍稳定在3.35%,也说明央行并不希望资金利率过低,从而限制了整体现券收益率曲线下行空间.

央行公开市场今日进行了500亿元人民币逆回购操作,期限七天,中标利率3.35%与上次持平.本周央行公开市场净投放资金460亿元,上周则为净回笼600亿.[CN/MMTCN]

上海一券商交易员指出,下周初由于月末临近且将有950亿元逆回购到期,如届时资金面情况恶化,现券收益率短期也将有一波上涨.

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