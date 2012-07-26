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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 12:26 BJT

《汇市简讯》中国政策行动正明显支撑经济活动--Phat Dragon

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* Phat Dragon今日发布的一篇文章切中要害

* Phat Dragon认为,基础设施项目马上会成为中国的经济增长引擎

* 称2011年末公用事业投资同比增长3.8%,而今年截至6月同比增长20.8%

* 电力投资(从增长1.8%到增长17.8%),水力投资(从增长0.2%到28.0%)都解释了这一变化

* 交通运输投资2012年初以两位数速度萎缩,现在正增长

* 国企投资对1/2月增长的贡献有2.9%,6月4.5%

* Phat Dragon称,政策行动显然在支撑着经济活动.(完)

--编译 程琳;审校 王冠中

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