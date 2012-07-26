〔中国货币市场〕一月以内回购利率多续跌,央行仍用大额逆回购操作助力

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京7月26日电---中国银行间市场一月期以内质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四多继续下行,然跨月的七天品种小涨.市场人士表示,年内货币政策整体偏宽松,周内央行仍然通过大额逆回购操作助力资金面,致短期流动性得以维持在一个尚宽松的状况.
"隔夜资金很宽松,七天的资金不算特别多,但找也能找到,也能够满足(拆入)需求的,"华东一银行交易员称.
她并预计,有偏宽松政策的基调在,倾向于认为未来资金面不会太紧张;预计未来七天期和一月期回购利率,仍有下行空间.
北京一国有银行资深交易员亦预期,三季度以内,宽松资金面不会有大的变化;月内下调法定存款准备金率的时机早已过去,管理层的犹豫透露出其对未来通胀走势和经济增长的谨慎.对存准率下调的预期应该有一个开放的态度,若外汇占款等导致基础货币显少,调降就是一个自然而然的过程.
中国人民银行公开市场今日进行了500亿元人民币逆回购操作,期限七天.路透据此测算,本周央行公开市场将净投放资金460亿元.[CN/MMTCN]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间12:18 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6661 2.6957 -2.96 3,441.29
七天CN7DRP=CFXS 3.3873 3.3425 +4.48 435.04
14天CN14DRP=CFXS 3.5427 3.7854 -24.27 85.74
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.6811 2.6902 -0.91 1,146.32
七天CHICNY7D=CFXS 3.4155 3.3982 +1.73 103.60
==============================================================================(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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