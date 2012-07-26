〔伦敦奥运〕社交网络迅速发展 奥运观众不再置身赛事之外

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦7月24日电---社交网络的爆炸性发展已经为体育迷和运动员们改变了运动本身。专家预测，越来越多的互动将意味着，在2020年奥运会之前，那些消极的坐在沙发上看比赛的体育迷们将会退出历史舞台。

伦敦奥运会被冠以第一场“社交网络的奥运会”，因为体育迷们和运动员们都过多地使用Facebook、Twitter和视屏共享网站Youtube；当有事件发生时他们就会展开讨论，并且立即在网络上予以曝光。

奥运金牌得主，伦敦奥组委（LOCOG）主席塞巴斯蒂安·科（Sebastian Coe）表示，人们再也不会置身事外消极被动地观赏比赛了。

“他们成为了活动的一部分。他们可以对赛事做讨论，与运动员互动，创建并发布他们自己的评论文章，”他在源讯（Atos）的一份关于未来科技和体育的研究报告中如此说道。源讯是一家奥运赞助商，为本届奥运提供IT设备支持。

“奥运会从未有过这样一种与世界互动的渠道，特别是在年轻人当中，”他补充道，并且强调了年轻一代对奥运感兴趣的重要性。

这场变化突如其来，他说，并且对体育运动的商业化，以及企业如何瞄准体育迷都产生了广泛的深远影响。在2000年悉尼奥运会时，很少有人享有宽带网络连接。在2004年雅典奥运会上，没有多少人拥有智能手机。

在2008年的北京奥运会，有一亿人使用Facebook，不过这个数字现在已经攀升到了九亿。在2008年，Twitter还是一件新事物，但是现在已经有超过五亿的用户，每天在上面发布大约四亿条微博。体育新闻在这些微博中屡见不鲜。

源讯全球运作部门主管Gilles Grapinet说，在2012奥运会的信息传播，以及这场全球体育舆论的推动中，社交网络扮演了前所未有的角色。

展望2020年，他认为有两种技术将集中并完全改变人们在家观看比赛的方式--社交网络和直接游戏（direct gaming）。

“那种坐着喝啤酒，或者健怡可乐，吃着花生且一个人看比赛而不去亲身参与的体育迷将会消失的，”Grapinet在发布源讯研究成果时这样告诉记者。

他表示，在过去，观众们在家可能对着电视机屏幕咆哮出自己的意见和评论。但是现在，许多人用两块屏幕来关注比赛——一块用来观看赛事进程，另一块用来与人们谈论或者收看其他人关于比赛的言论。

到2020年，他预计，这会变得更加具有互动性。观众将会自己投入到运动中去，亲自把一个射门和进球重新来过，或者把自己变身为一名即将接球或者上场的运动员。

“这种观众将会编写并发布自己的故事，还要把它拿来与人们分享，”Grapinet说道。

这项研究结果预计，社交网络不仅会改变人们观看比赛的方式，还将影响到运动场上的整体规划。在那儿，球探们寻找少年天才的过程，以及运动员与教练员的互动过程，都将需要用到无线网络。（完）