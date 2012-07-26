《国际主要央行公开市场操作一览》--7月26日

路透北京7月26日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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7/25 买入公债 49.99 08/15/2020-05/15/2022

7/24 买入公债 18.10 02/15/2036-05/15/2042

7/23 买入公债 47.79 07/31/2018-05/15/2020

7/20 卖出公债 -79.30 10/31/2014-04/30/2015

7/19 买入公债 18.04 02/15/2036-05/15/2042

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事史坦(Jeremy Stein)发表一篇新论文称,美联储能够影响长期利率,即便其只是对短期借款成本采取了直接控制.史坦的研究发现,在金融市场上购债举措的效果实际上同联邦基金利率的常规变动大体相当.史坦还表示,美联储对最终升息可能时机的提前预告,也起到类似的作用.目前设定的升息时点是2014年底.[ID:nSB1678016]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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7/25 七天期反向交易 80.17亿美元 0.66%(固定利率)

98天期反向交易 84.50 --

7/24 七天期反向交易 1,306.69 0.75%(固定利率)

七天期定期存款 -2,115.00 0.01%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称,欧元区没有解体危险,尽管有部分分析师作出这样的悲观推测,他并断定欧元区成员国将不可避免地结成更紧密的联盟.

--欧洲央行称,将从7月25日起暂停接受希腊主权债券以及希腊政府支持的他资产作为担保品,并将在三方国际贷款人--欧盟/国际货币基金组织(IMF)/欧洲央行完成对希腊的审查后,重新评估希腊债券作为担保品的资格.该央行补充说,在此期间,希腊银行业者可继续从该国央行获得融资.[ID:nSB1679444]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 36,010

上周三 37,160

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当期变化 -1,150

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行总裁白川方明表示,央行将坚持超宽松的货币政策,但未告知是否计划进一步放松政策.白川方明强调了日央行继续实施强有力货币宽松举措直至通胀率靠近1%的决心,但反驳了一些议员认为其扩张资产负债表的力度不足以支撑经济的观点.[ID:nSB1681092]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三表示,全球景气受到欧债影响而走疲,台湾以出口导向的经济体,特别仰赖外需.至于台湾公债殖利率跌至历史低位,令不仅仅是台湾市场的问题,全球都有类似的情况.[ID:nST0532497]

--台湾央行周三公布,当日共发行2,686.6亿台币存单,相较存单到期金额2,835.3亿,存单发行余额减少148.7亿.[ID:nST0531967]

--台湾央行周二公布,当日共发行587.5亿台币存单,相较存单到期金额177亿,存单发行余额增410.5亿.[ID:nST0531705]

--台湾央行周一公布,当日共发行2,833.5亿台币存单,相较存单到期金额3,046亿,存单发行余额减少212.5亿.[ID:nST0531073](完)

--整理 康熙泽; 审校 边竞

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]