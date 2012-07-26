〔中国货币市场〕一月以内回购利率多续跌,央行仍用大额逆回购操作助力(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透北京7月26日电---中国银行间市场一月期以内质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四多继续下行,然跨月的七天品种小涨.市场人士表示,年内货币政策整体偏宽松,周内央行仍然通过大额逆回购操作助力资金面,致短期流动性得以维持在一个尚宽松的状况.

"隔夜资金很宽松,七天的资金不算特别多,但找也能找到,也能够满足(拆入)需求的,"华东一银行交易员称.

她并预计,有偏宽松政策的基调在,倾向于认为未来资金面不会太紧张;预计未来七天期和一月期回购利率,仍有下行空间.

北京一国有银行资深交易员亦预期,三季度以内,宽松资金面不会有大的变化;月内下调法定存款准备金率的时机早已过去,管理层的犹豫透露出其对未来通胀走势和经济增长的谨慎.对存准率下调的预期应该有一个开放的态度,若外汇占款等导致基础货币显少,调降就是一个自然而然的过程.

中国人民银行公开市场今日进行了500亿元人民币逆回购操作,期限七天.路透据此测算,本周央行公开市场将净投放资金460亿元.[CN/MMTCN]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6661 2.6957 -2.96 3,441.29

七天CN7DRP=CFXS 3.3873 3.3425 +4.48 435.04

14天CN14DRP=CFXS 3.5427 3.7854 -24.27 85.74

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.6811 2.6902 -0.91 1,146.32

七天CHICNY7D=CFXS 3.4155 3.3982 +1.73 103.60

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 4.3500 1.8600 +249.00 434.30

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.3050 3.3100 -0.50 79.96

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.1000 3.3100 -21.00 0.61

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.6760 2.7000 -2.40 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.3800 3.3500 +3.00 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.5000 3.7500 -25.00 --

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.6600 2.6813 -2.13 --

七天SHICNYSWD= 3.3767 3.3375 +3.92 --

三个月SHICNY3MD= 3.7689 3.7737 -0.48 --

==============================================================================(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯

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