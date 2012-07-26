《汇市简讯》英镑/日圆下行动能放缓,接近支撑位

0439GMT * 下行动能放缓,尽管向下趋势仍延续 * 处于120.4的76.4%费波纳奇回档技术位为下道支撑位 * 浏览该货币对的技术图表,请点选:(link.reuters.com/kyj49s).(完) --编译 石冠兰; 审校 张荻