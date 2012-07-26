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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 12:45 BJT

〔汇市简讯〕基本面和技术面指向英镑兑澳元将下探2012年低点

0417GMT

进场 止损 获利目标位

1.5100 1.5300 1.4600

* 5月末以来7.25%的跌势,蓄势延续

* 迥然不同的基本面以及偏空的技术面,助燃下一波下跌走势

* 英国经济衰退将令评级承压,与澳洲央行前景形成鲜明对比

* 昨日K线图出现偏空的阴包阳走势,或引发下一波跌势

* 5、10和20日均线趋势再次走低,等待反弹至1.5100卖出

--编译 田建华; 审校 丁琦

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