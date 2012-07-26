〔国际油市〕布兰特原油跌至每桶104美元以下,受全球经济忧虑拖累

路透新加坡7月26日电---布兰特原油跌至每桶104美元以下,因投资者在一系列疲弱经济数据出炉后仍担忧燃油需求,不过油价跌幅料有限,因市场预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出进一步刺激措施以扶助经济成长.