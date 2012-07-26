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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 13:23 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌至每桶104美元以下,受全球经济忧虑拖累

路透新加坡7月26日电---布兰特原油跌至每桶104美元以下,因投资者在一系列疲弱经济数据出炉后仍担忧燃油需求,不过油价跌幅料有限,因市场预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出进一步刺激措施以扶助经济成长.

美国政府数据显示,上周国内原油库存意外增长,令石油需求疑虑升温,也导致油价下滑.

0452GMT,布兰特原油期货LCOc1下跌0.52美元,至每桶103.86美元;美国原油期货CLc1跌0.48美元,报每桶88.49美元.

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