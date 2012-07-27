《中国债券市场每日交易备忘》--7月27日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部150亿元人民币六个月期贴现国债上午9:30-10:30招标 深圳裕同印刷1.2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),主承销商为招商银行 浙江华友钴业2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),中信银行主承 重庆农业投资集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 中国石化( 0386.HK )( 600028.SS )50亿元九个月期超短融011203004,票面利率3.11% 中国黄金集团10亿元九个月期超短融011226001,票面利率3.50% 合肥华泰集团3亿元一年期短融041258042,票面利率4.87% 天山股份( 000877.SZ )4亿元一年期短融041264018,票面利率4.29% 兴发集团( 600141.SS )2亿元一年期短融041258043,票面利率4.67% 山东垦利石化集团4亿元一年期短融041269020,票面利率6.15% 宏图高科( 600122.SS )3亿元三年期中期票据1282266,票面利率6.30% 光明食品集团20亿元一年期短融041270002,票面利率3.99% 开封发展投资公司13亿元七年期固息债1280202,票面利率6.47% 哈密国投10亿元六年期固息债1280205,票面利率6.25% ============================================================================== 三、缴款: 神华集团70亿元九个月期超短融 中国北车601299.SS20亿元九个月期超短融 南方航空集团18亿元九个月期超短融 阳谷祥光铜业公司5亿元一年期短融 紫江企业( 600210.SS )4亿元一年期短融 深圳茂业商厦8亿元一年期短融 横店集团15亿元一年期短融 北京经济技术开发区科技中小企业0.5亿元两年期集合票据 北京汽车集团16亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280212,票面利率4.49% 重庆西永微电子产业园16亿元七年期固息债1280215,票面利率6.76% ============================================================================== 四、还本付息: 中国人民银行10亿元一年期央行票据1101055到期兑付,参考收益率3.4982% 赣粤高速( 600269.SS )12亿元一年期短融1181336到期兑付,票面利率5.78% 华联股份( 000882.SZ )3亿元一年期浮息(一年定存基准)短融1181337到期兑付,基本利差3.30% 上海城投开发总公司20亿元10年期固息债058020到期兑付,票面利率4.98% 上海城投开发总公司10亿元15年期固息债058021到期兑付,票面利率5.18% 中国航空工业集团25亿元七年期浮息债(三个月Shibor基准)0980147付息,基本利差1.70% 国家开发银行297.4亿元10年期固息债100218付息,票面利率3.51% 农业发展银行130.4亿元七年期固息债100408付息,票面利率3.14% 交银金融租赁20亿元三年期固息债1022003付息,票面利率3.15% 广州无线电集团5亿元五年期中期票据1182209付息,票面利率6.14% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --资产支持票据(ABN)这一酝酿已久的债券新品种近期有望在中国银行间债市推出.财新网 周四报导,由银行间交易商协会推出的ABN将于近日发行,发行ABN的企业可以选择公开或非公 开定向方式在银行间市场发行.[ID:nSB1691128] --中国银监会正在酝酿制定银行资本管理办法分步达标实施意见.上海证券报周五引述消 息人士称,定于明年开始实施的《商业银行资本管理办法》规定,银行的资本充足率达标可在 2018年底前完成,这意味着银行资本充足率达标有六年的过渡期.[ID:nSB1691048] --中国财政部部长谢旭人周四部署下半年财政工作重点提出,要加快和扩大营业税改征增 值税试点,促进服务业发展;严格实施差别化住房税收政策,抑制投机投资性购房需求.[ID:nSB1690090] --国家统计局今日公布1-6月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 边竞/李宏薇; 审校 刘昕