《汇市简讯》美元/坡元触及日低,此前新加坡6月工业产出数据乐观

0518GMT * 新加坡6月经季节调整的工业产出较上月增3.9%,较上年同期增7.6% * 二者均超出路透调查的预估,主要是因为6月制药产出较上年同期增长68.7% * 上述数据公布后,美元/坡元触及迄今为止的日低1.2547 * 星展银行(DBS)在数据公布前评论到,如果较上年同期的增幅高于2.6%,可能会令第二季国内生产总值(GDP)获得上修.(完) --编译 兰秀娟;审校 艾茂林 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=