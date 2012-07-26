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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 13:38 BJT

〔欧股业绩〕德国巴斯夫仍预计今年获利将增长,受惠于油气部门

路透法兰克福7月26日电---德国化学制品巨头巴斯夫(BASF)(BASFn.DE)维持本年度营业利润增加的前景不变,得益于石油和天然气部门,称该部门获利增加将远超过核心化学品业务获利下滑.

"我们的预估尤其受到利比亚原油生产恢复的支撑.化学品业务获利将不大可能达到上年水准,"首席执行官Kurt Bock表示.

"中国经济增长引擎已开始放缓,导致巴斯夫在亚洲以本币计算的营收额下滑,"他并称.

巴斯夫第二季息税前利润(EBIT)经一次性项目调整后增长逾11%,至25亿欧元(30.3亿美元),超过路透调查分析师平均预估的23亿欧元.

该集团还表示,仍预计今年营收将增加.(完)

--编译 王兴亚;审校 戴素萍

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