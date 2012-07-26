〔欧股业绩〕德国巴斯夫仍预计今年获利将增长,受惠于油气部门

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透法兰克福7月26日电---德国化学制品巨头巴斯夫(BASF)(BASFn.DE)维持本年度营业利润增加的前景不变,得益于石油和天然气部门,称该部门获利增加将远超过核心化学品业务获利下滑.
"我们的预估尤其受到利比亚原油生产恢复的支撑.化学品业务获利将不大可能达到上年水准,"首席执行官Kurt Bock表示.
"中国经济增长引擎已开始放缓,导致巴斯夫在亚洲以本币计算的营收额下滑,"他并称.
巴斯夫第二季息税前利润(EBIT)经一次性项目调整后增长逾11%,至25亿欧元(30.3亿美元),超过路透调查分析师平均预估的23亿欧元.
该集团还表示,仍预计今年营收将增加.(完)
--编译 王兴亚;审校 戴素萍
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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