《汇市简讯》新西兰元/澳元在新西兰央行公布利率决议后上涨

0527GMT * 澳元/新西兰元在新西兰央行利率决议后从1.3059跌至1.3023 * 新西兰元兑美元基本未受影响,继续跟随澳元/美元走势 * 市场温和看多新西兰元,重返并持于一目均衡云区上方.(完) --编译 石冠兰; 审校 吴云凌