〔中国经济〕长沙市积极扩大投资规模,公布8,292亿元经济刺激计划

路透北京7月26日电---中国经济下行压力持续增大情况下,地方政府纷纷推出新的投资项目.湖南省省会--长沙市周四发布195个重大推介项目,投资额逾八千亿元,以期推动经济结构调整,激活潜在市场需求.

在当前经济增长面临复杂、严峻形势,市场对于政府放松调控及推出经济刺激政策预期不断上升的背景下,此举措备受关注.

中国新闻网援引长沙市委书记陈润儿表示,要促进经济稳健增长,还需持续率先发展.此次重大项目的发布为当前银行找不到项目,地方找不到资金搭建了平台.

这也是继上周在北京举办"长沙与中央企业合作发展暨重大项目推介会"后,长沙又一增强发展后劲的重大措施,投资额比2009年推介的项目投资额还多出2,000多亿元.

陈润儿并称,银行是现代金融的支撑机构,地方与银行、企业与银行不仅是一种单纯的借贷关系,而且是一种诚信合作、互利双赢的共生关系.希望通过这一批项目的发布,为银地之间搭建更加宽阔的合作平台,实现共同的互利发展目标.

长沙市今年上半年实现国内生产总值(GDP)2,896.5亿元,同比增长12.9%.

中国经济当前面临持续下行,中国银行业以及地方政府正努力消化2008年金融危机之后,政府出台的四万亿经济刺激计划带来的后遗症,该计划能否获得足够的资金支持仍存疑.

数据显示,中国地方政府10.7万亿人民币债务中的一半以上将在未来三年内到期,巨大的还款压力是地方政府面临的首要难题.(完)