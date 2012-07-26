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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 13:59 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元上涨,市场寄望美联储及欧元区采取行动

路透惠灵顿/悉尼7月26日电---澳元和新西兰元周四上涨,因市场寄望美国将祭出更多刺激举措支持经济成长,以及将有新的政策措施出炉防止欧元区债务危机进一步加剧,不过市场人气仍脆弱.

新西兰元兑美元NZD=D4日内上涨0.2%,报0.7925美元,此前新西兰央行维持利率在纪录低位2.5%不变,而且未给出可能降息的暗示.

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