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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 14:13 BJT

〔日本股市〕日经指数自七周低点反弹收高,受亮丽财报激励

路透东京7月26日电---日本股市日经指数周四反弹近1%,脱离七周低点,投资人受亮丽财报激励买进股票,但由于全球需求不振的忧虑挥之不去,料使日股涨势受限.

日经指数.N225升0.9%至8,443.10点.东证股价指数.TOPX升1.2%至714.91点.(完)

--编译 王冠中;审校 田建华

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