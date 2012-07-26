〔韩国股市〕从七个月低位反弹,LG电子大涨6.6%

路透首尔7月26日电---韩国股市周四反弹,受到科技类股业绩强劲的支撑.上交易日曾跌至七个月低位.

韩国综合股价指数(KOSPI).KS11周四上涨0.74%,收报1,782.47点.

LG电子(LG Electronics)(066570.KS)大涨6.6%,此前该公司公布第二季获利增长一倍.

LG电子周三盘初公布了4-6月财报,但当日该公司股价收低2.1%,因市场普遍呈现风险厌恶状态,而且人们担忧该公司表现不佳的手机业务.(完)